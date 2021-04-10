10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. İllerin risk durumlarına göre belirli illerde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan tarihli kısıtlama detayları paylaşıldı. Peki, bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 08:48
  • 1
  • 14
Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

BUGÜN YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, llerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

  • 3
  • 14
Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE, SAAT KAÇTA OLACAK?

Bu kapsamda düşük (mavi) risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

  • 4
  • 14
Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, ve Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

  • 5
  • 14
Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN İLLER

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.