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Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...
Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. İllerin risk durumlarına göre belirli illerde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan tarihli kısıtlama detayları paylaşıldı. Peki, bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 08:48
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