Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...

Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...