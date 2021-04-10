Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.