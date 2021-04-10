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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu çok yüksek riskli illerde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Diğer risk grubundaki illerde ise belirli saatlerde kısıtlama uygulanacak. Bu kapsamda hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:18Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 09:18
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?