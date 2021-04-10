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Haberler Galeri Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu çok yüksek riskli illerde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Diğer risk grubundaki illerde ise belirli saatlerde kısıtlama uygulanacak. Bu kapsamda hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 09:18
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

Marketler bugün kaça kadar açık olacak? İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. Bakkal ve market alışverişi yapacak olan vatandaşlar, hafta sonu marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

HAFTA SONU LOKANTALAR AÇIK MI?

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

"ÜLKEMİZDE VAKALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda salgın süreci değerlendirildi.

Bakan Koca, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?

253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.