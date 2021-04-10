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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 13 milyon emeklinin hesabına yatan 1.000 TL'lik ikramiye için kritik tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak. Sürekli iş göremezlik geliri olan da ikramiye alacak

Sabah
Giriş Tarihi: 10.04.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 07:16
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu
Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece temmuzda hem zam hem de ikramiye alınmış olacak.
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021 | Emeklinin merakla beklediği haber! Tarih belli oldu

HEM ZAM HEM İKRAMİYE
İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.