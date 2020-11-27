SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın ikinci haftasında en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının hangi gün başlayacağı oldu. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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