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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika... 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın ikinci haftasında en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının hangi gün başlayacağı oldu. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 12:32
Son dakika haberi... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ele alındı. Bu kapsamda hafta sonu belirli saatlerde 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Kasım Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 27 KASIM CUMA...
Bugün yani 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
BU HAFTAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek.Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca,
"Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak,
"Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.