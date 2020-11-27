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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri DİKKAT! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri... DİKKAT! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dönemde yeni tip koronavirüs vaka sayısında yaşanan ciddi artışın ardından bir takım önlemler hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta başlayan kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. İkinci sokağa çıkma yasağına hazırlanan vatandaşlar, kısıtlamanın saatini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu haftaki sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 13:09
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana vaka ve ölüm sayıları artıyor. Türkiye'de 26 Kasım'da 29.132 kişinin testi pozitif çıktı, 6.876 kişiye hastalık tanısı konuldu, 174 kişi hayatını kaybetti. Vaka artışı nedeniyle Türkiye'de belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Peki, bu haftaki okağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek.Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca,
"Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak,
"Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı. KOVİD-19 AÇISINDAN EN BÜYÜK RİSK KALABALIK ALANLAR VE EV İÇİ ORTAMLARDA
Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında yaşanan ciddi artışın, toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve ev içi gibi kalabalık ortamlarda artan bulaş riskinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, vatandaşları kalabalık ortamlarda kurallara hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıyor.