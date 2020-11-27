HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca, "Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.