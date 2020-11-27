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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri CTE 400 idare memuru alımı başvuru formu: 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? CTE 400 idare memuru alımı başvuru formu: 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı CTE 400 memur alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakanlığın yayımladığı takvime göre, memur alımı için başvurular 27 Kasım'da başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Adalet Bakanlığı CTE memur alımına ilişkin merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, başvurular nasıl yapılır? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte CTE idare memuru alımı başvuru formu... Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 10:20
CTE 400 memur alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 9-5'inci dereceli kadrolara 300'ü erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100'ü kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. CTE idare memuru kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte CTE 400 memur alımına ilişkin her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR CTE 400 MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuuları 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... CTE MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),