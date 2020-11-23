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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS baraj puanı kaç? Puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS baraj puanı kaç? Puan hesaplama nasıl yapılır?
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında soru ve cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM son dakika olarak duyurduğu soru ve cevaplar sonrasında adaylar kontrollerini sürdürüyor. "KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? " sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS baraj puanı kaç? Puan hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:54
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS baraj puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Adaylar KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarına göre puanlarını hesaplamak istiyor Hal böyle olunca, "Puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS baraj puanı kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Kamu kurumlarında görev almak isteyen ortaöğretim mezunu adayların katıldığı sınavın soruları ve cevapları yayınlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada " 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ...
Soruların ve cevap anahtarınınsa bu hafta içerisinde adayların erişime açılması bekleniyordu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi, sorular ve cevap anahtarı ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden kontrol edilebilecek.
ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ… KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.