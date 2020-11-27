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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? 27 Kasım Cuma marketler saat kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK... Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? 27 Kasım Cuma marketler saat kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK...
Bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler geçtiğimiz hafta yayımlandı. 27 Kasım Cuma günü vatandaşlar market ve bakkalların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. İşte, bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? 27 Kasım Cuma marketler saat kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 16:00
Bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? 27 Kasım Cuma marketler saat kaçta kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış saatler yoğun olarak sorgulanıyor. 20 Kasım Cuma günü başlayan yeni tedbirler kapsamına market ve bakkalların yeni çalışma saatleri düzenlendi. İşte, Bugün market ve bakkallar saat kaça kadar açık? 27 Kasım Cuma marketler saat kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK...
GALERİ DEVAM EDİYOR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.
BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.
BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
BİM, akşam 20.00'de kapanmaktadır.
BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?
BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101'in resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatleri listesini ö��renmek için doğru yerdesiniz. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.