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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba alacaklar o tarihe dikkat! Uzmanlar fiyat düşüşü için tarih verdi! 8 milyon araç satışı beklentisi... İkinci el araba alacaklar o tarihe dikkat! Uzmanlar fiyat düşüşü için tarih verdi! 8 milyon araç satışı beklentisi...
İkinci el araba fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Otomobil alımı yapmak isteyen vatandaşlar, ikinci el fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu yılın başından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması ve araç arzının düşmesiyle ikinci el fiyatları sert yükselmişti. Uzmanlardan fiyat düşüşü için açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:58
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayılması ve araç arz-talep dengesinin bozulmasıyla fiyatylarda sert yükseliş yaşandı. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araçların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alacaklar için uygun zaman dilimini açıkladı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek,
"Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.
Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması ve araç arzının düşmesiyle fiyatlarda yaşanan yükselişin dengelendiğini söyledi.
Otomotiv firmalarının, salgından dolayı haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı çalışmaya geçebildiğini ifade eden Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların Türkiye'ye gelmesinin ve satışının başlamasının eylülü bulduğunu dile getirdi.
Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı ancak yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun ikinci el araç piyasasına da yansıdığını, bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız arzda yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araç temininde problem yaşadıkları için ikinci el araçları yüksek fiyatlara almışlardı ancak şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız."