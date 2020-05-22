22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

Son dakika... Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması ve günlük vaka sayısının düşüşe geçmesi ile birlikte normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, cuma namazı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:13
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Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

Son dakika... Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. 16 Mart itibarıyla camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda camilerin hangi tarihte açılacağı da merak ediliyor. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

22 MAYIS BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

22 Mayıs bugün cuma namazı kılınmayacak. Başkan Erdoğan, cuma namazının başlayacağı tarihi duyurdu.

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Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." dedi.

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Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

DİYANET'TEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, "Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir" denildi.