Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?

Son dakika... Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması ve günlük vaka sayısının düşüşe geçmesi ile birlikte normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, cuma namazı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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