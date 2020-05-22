CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

Son dakika... Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs tablosu güncellendi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 150 bini aştı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Salgının kontrol altına alınması ve vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte normalleşme adımları atılıyor. Türkiye'de günlük vaka sayısı 1000'in altına indi. Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri derledik. Peki, 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye ve dünya geneli koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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