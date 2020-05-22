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Haberler Galeri CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

Son dakika... Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs tablosu güncellendi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 150 bini aştı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Salgının kontrol altına alınması ve vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte normalleşme adımları atılıyor. Türkiye'de günlük vaka sayısı 1000'in altına indi. Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri derledik. Peki, 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye ve dünya geneli koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:52
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CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

Son dakika... Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altına aldı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede ilk dönem başarıyla tamamlandı. Yurt genelinde alınan önlemlerin ardından vaka sayısında her geçen gün düşüş sürüyor. Dünya genelinde ve Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Türkiye ve dünya geneli koronavirüs tablosu...

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CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 22 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 153.548 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.249 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 820, toplam entube hasta sayısı 424 olarak açıklanırken, 114.990 hastanın iyileştiği bildirildi.

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CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...


DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS TABLOSU

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CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 55 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 600 bine ulaşırken, can kaybı 95 bin 781 oldu. Ülkede bugüne kadar 371 bin 795 kişi ise sağlığına kavuştu.

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CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...

İngiltere'de ise vaka sayısı 250 bin 908'e çıktı, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 42 olarak açıklandı.

İngiliz hükümeti, ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyururken, ülkede 20 dakikada sonuç verecek Kovid-19 testleri denenmeye başladı.