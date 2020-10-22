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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online... Son dakika: Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online...
Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları merak ediliyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih hakkında gelecek son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda üniversiteler hakkında demeçlerde bulunmuştu. Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın Twitter hesabını göz hapsine aldı. İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 23:37
Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde üniversitelerin bahar dönemi eğitimleri uzaktan yapılmıştı. Ekim ayına geldiğimiz dönemde öğrenciler üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını sorguluyor. Bu yıl üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Merak edilen tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz" dedi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA;
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.