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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? İşte tarihler... Son dakika: Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? İşte tarihler...
Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un AÖL mezuniyet kredisi hakkında yaptığı son dakika açıklaması öğrencileri heyecanlandırdı. Açık öğretim Lisesi kayıtlarının yapılacağı tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kısa süre önce AÖL kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler gözlerini sınavların yapılacağı tarihe çevirdi. İşte, Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 22:21
Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre sınav tarihleri öğrencilere duyuruldu. Açık lise kayıtları ve ders seçme işlemi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Öğrenciler şimdi yoğun sınav temposuna hazırlık yapıyor. İşte, Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020