Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre sınav tarihleri öğrencilere duyuruldu. Açık lise kayıtları ve ders seçme işlemi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Öğrenciler şimdi yoğun sınav temposuna hazırlık yapıyor. İşte, Açık Öğretim lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? İşte tarihler...