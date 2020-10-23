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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Devlet MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama: 2000/4 Kasım celbi yedek subay/astsubay, erbaş, er askerlik yerleri... e-Devlet MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama: 2000/4 Kasım celbi yedek subay/astsubay, erbaş, er askerlik yerleri...
Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2000/4 celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar askerlik yerlerini merak ediyor. MSB ASAL tarafından Kasım celbi askerlik yerlerinin 23 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, e-Devlet MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2000/4 Kasım celbi yedek subay/astsubay, erbaş, er askerlik yerleri...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:09
Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin 23 Ekim'de yani bugün erişime açılacağı duyurulmuştu. 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak, sorusuna yanıt bulan vatandaşlar şimdi de askerlik yerlerini nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Kasım celbi askerlik yerleri ve sevk işlemleri ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2000/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte MSB ASAL e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:
1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.