Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin 23 Ekim'de yani bugün erişime açılacağı duyurulmuştu. 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak, sorusuna yanıt bulan vatandaşlar şimdi de askerlik yerlerini nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Kasım celbi askerlik yerleri ve sevk işlemleri ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2000/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte MSB ASAL e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...