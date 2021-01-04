Bedelli askerlik sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin son bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'ta tamamlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, bedelli askerlik sonuçlarını bekliyor. Sonuçların 2021 Ocak ayında açıklanacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2021 bedelli askerlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...