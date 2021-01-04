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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2021 bedelli askerlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Son dakika: Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2021 bedelli askerlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Son dakika... Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişinin heyecanla beklediği bedelli askerlik başvuru sonuçları için 2021 Ocak ayı işaret edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2021 bedelli askerlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:01
Bedelli askerlik sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin son bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'ta tamamlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, bedelli askerlik sonuçlarını bekliyor. Sonuçların 2021 Ocak ayında açıklanacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2021 bedelli askerlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Aralık'ta sona eren bedelli askerlik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'den yapılan açıklamada, sonuçların 2021 yılı Ocak ayında duyurulacağı açıklandı. Sonuçların hangi gün açıklanacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.