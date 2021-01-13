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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'a son dakika kar müjdesi: Meteoroloji gün ve saat verdi! 2021'de İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a son dakika kar müjdesi: Meteoroloji gün ve saat verdi! 2021'de İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Kuraklık riski altındaki İstanbul'da yağan yağmur herkesi sevindirdi. Yağmurlu havanın ardından kar yağışının olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün ve saat verildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? 2021'de İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:23
Son dakika... İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışlar öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırdı. Yağmurlu havanın ardından kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'da 14 Ocak Perşembe günü yani yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak Cuma günü başlayacak olan kar yağışı 18 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yarın 7 derece birden düşecek.
İstanbul'da önümüzdeki 6 gün beklenen hava durumu şu şekilde:
Bugün yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece
Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece İSTANBUL'DA ARALIKLI SAĞANAK BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.