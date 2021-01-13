İstanbul'a son dakika kar müjdesi: Meteoroloji gün ve saat verdi! 2021'de İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da önümüzdeki 6 gün beklenen hava durumu şu şekilde:

Bugün yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece