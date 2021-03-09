Kafe ve restoranlar için flaş adım! O teklif yeniden gündemde! Saat 22:00'ye kadar açık olması teklif edildi. Pandemi döneminde kapalı olan mekanlar için yeni adımlar atıldı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kafe ve restoranlar için alınan kararı açıkladı. Saat 19:00'a kadar açık olmasına karar verilen mekanlar için yeni saat teklifinde bulunuldu. Alınan kararın ardından ilk hafta geride bırakılırken, kafe ve restoranlar büyük taleple karşılandı. Eğer talep hayata geçerse mekanlar saat 22:00'a kadar açık olacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...