Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafe ve restoranlar için flaş adım! O teklif yeniden gündemde! Saat 22:00'ye... Kafe ve restoranlar için flaş adım! O teklif yeniden gündemde! Saat 22:00'ye...
Kafe ve restoranlar için flaş teklif yeniden gündeme geldi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından kafe ve restoranlar yoğun müşteri kabulü ile karşılaştı. Saat 19.00 kısıtlamasının biraz esnetilerek yoğunluğun önlenebileceğini kaydeden sektör temsilcileri, hizmet saatinin 22.00'ye uzatılmasını önerdi. Konunun Bilim Kurulu toplantısında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer talep hayata geçirse belirlenen kurallar çerçevesinde yasakların esnetilmesi gündeme gelebilir. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:45
Kafe ve restoranlar için flaş adım! O teklif yeniden gündemde! Saat 22:00'ye kadar açık olması teklif edildi. Pandemi döneminde kapalı olan mekanlar için yeni adımlar atıldı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kafe ve restoranlar için alınan kararı açıkladı. Saat 19:00'a kadar açık olmasına karar verilen mekanlar için yeni saat teklifinde bulunuldu. Alınan kararın ardından ilk hafta geride bırakılırken, kafe ve restoranlar büyük taleple karşılandı. Eğer talep hayata geçerse mekanlar saat 22:00'a kadar açık olacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Kontrollü normalleşme' kapsamında kapılarını açan yeme - içme sektörü bir haftayı geride bıraktı. Restoran ve kafeler ilk hafta müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştı. Müşterilerin daha bilinçli olması gerektiğine değinen sektör temsilcileri, "Birlikte kurallara uyarak hareket etmeliyiz" uyarısında bulundu.
Sektör temsilcileri, saatlerin biraz daha esnetilmesiyle yoğunluğun da önlenebileceğini ifade ediyor. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, işletmelerin yoğun bir taleple karşılaştığını dile getirdi.
Demirer, "Sektör genelinde 2019'la karşılaştırdığımızda 'Türk Lirası olarak mevcut kurallarla cironun yüzde 25'ini geri kazanırız' diye öngörmüştük. İlk haftanın görüntüsü bunun biraz daha üstünde olduğu yönünde" diye konuştu.
'22.00'ye uzatalım' Müşterilerin sorumlu davrandığını belirten Demirer, şöyle konuştu: "Müşterilerin bilinçli tüketici olarak gelmelerini talep ediyoruz. Bütün sorumluluğu işletmelerden beklemek işletmeleri de zorluyor. İşini düzgün yapmayanlar başkasının ekmeğiyle oynuyorlar. Kimsenin buna hakkı yok. İşletmelerin müşteri talep etse bile doğru çizgiden çıkmaması gerekli. Kurallara uyulmaması bizi uzun vadede kayba sürükler."