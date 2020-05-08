08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

0-14 ve 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? Başkan Erdoğan, 20 yaş altı bireylerin belirlenen günde sokağa çıkabileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. Bu gelişmelerin ardından 0-14 yaş ve 15-20 yaş arası sokağa ne zaman çıkılacağı araştırılıyor. Peki, 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 13:18
  • 1
  • 13
0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önce 65 yaş ve üstü vatandaşlara genel bir sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu yasak daha sonra 20 yaş altı genç nüfusu da kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan 20 yaş altı yaş grubu için Başkan Erdoğan'dan müjde geldi. İçişleri Bakanlığı 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. Peki, 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte cevaplar...

  • 2
  • 13
0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

0-14 YAŞ 15-20 YAŞ ARASI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

0-14 yaş arası: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00

15-20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

  • 3
  • 13
0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

  • 4
  • 13
0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

  • 5
  • 13
0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.