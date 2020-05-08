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0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
0-14 ve 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? Başkan Erdoğan, 20 yaş altı bireylerin belirlenen günde sokağa çıkabileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. Bu gelişmelerin ardından 0-14 yaş ve 15-20 yaş arası sokağa ne zaman çıkılacağı araştırılıyor. Peki, 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 13:18
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