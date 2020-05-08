0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!

20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önce 65 yaş ve üstü vatandaşlara genel bir sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu yasak daha sonra 20 yaş altı genç nüfusu da kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan 20 yaş altı yaş grubu için Başkan Erdoğan'dan müjde geldi. İçişleri Bakanlığı 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. Peki, 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte cevaplar...