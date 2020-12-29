Son dakika: Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler...

Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşında ve sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dört gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Vatandaşlar yasağın kapsamını ve muaf olacak kişileri sorgulamaya devam ediyor. 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma gününe denk gelmesinin ardından camilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler...