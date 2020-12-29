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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler... Son dakika: Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler...
Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı günü başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Merak edilen diğer hususta 1 Ocak'ta camilerin açık olup olmayacağı oluyor. Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İl Hıfsızsıha Kurulları tarafından detaylı açıklamaların gelmesi bekleniyor. İşte, bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 15:47
Bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşında ve sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dört gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Vatandaşlar yasağın kapsamını ve muaf olacak kişileri sorgulamaya devam ediyor. 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma gününe denk gelmesinin ardından camilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, bu hafta Cuma Namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 OCAK CUMA GÜNÜ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınması bekleniyor. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR
- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.
- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.
- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek
.- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.