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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB tablet başvurusu yap! MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi? MEB tablet başvurusu yap! MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi?
MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin ücretsiz tablet başvurusu hakkında yeni açıklamalar geldi. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı sürüyor. Yeni yıla kısa süre kala öğrenciler ve veliler tablet başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:07
MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Batman, Adıyaman, Hakkari gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3.faz için bedava tablet dağıtımı yeniden başladı. Tablet dağıtım işleminin sürdüğü ve 3.fazıyla birlikte toplamda 266 bin 500 cihazın da öğrencilere ulaştığını duyurdu. İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB İLE 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Daha önce Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3. faz için dağıtım yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.
MEB 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 Bin Tablet Bilgisayar Dağıtımının 3. Fazıyla ilgili açıklamalar yaptı.
25 Aralık'ta başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.
Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı.