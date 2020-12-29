MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Batman, Adıyaman, Hakkari gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3.faz için bedava tablet dağıtımı yeniden başladı. Tablet dağıtım işleminin sürdüğü ve 3.fazıyla birlikte toplamda 266 bin 500 cihazın da öğrencilere ulaştığını duyurdu. İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtım tarihi belli mi?