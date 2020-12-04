KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Binlerce üniversite öğrencisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aralık ayının ilk haftası ile birlikte KYK burs sonuçları için araştırmalar da hız kesmeden sürüyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...