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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları... KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması adaylar tarafından bekleniyor. Başvuruların değerlendirme aşamalarının sona ermesinin ardından kurum tarafından açıklama yapılacak. Yeni yıla kısa süre kala KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 19:55
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Binlerce üniversite öğrencisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aralık ayının ilk haftası ile birlikte KYK burs sonuçları için araştırmalar da hız kesmeden sürüyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK burs sonuçları için araştırmalar sürerken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.