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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik toplantı! Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Kritik toplantı! Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler, belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Hafta içi 21.00'den sonra, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilirken, bazı mekanlara da saat sınırlaması getirilmişti. Yeni yıl ile birlikte kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:20
Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda aşı çalışmaları ve kısıtlamaların ele alınması öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak edilmeye başlandı. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. Koronavirüs salgınının seyrine göre yeni kararların alınması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısında yapılacak görüşmelerin ardından konunun Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?
Hafta içi saat 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamaların devam edeceği duyurulmuştu.
MUTASYONA UĞRAYAN KOVİD-19'DAN KORUNMADA BİREYSEL TEDBİRLERE TAM UYUM ŞART
İlk olarak İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılığı yüksek olarak tespit edilen yeni tip koronavirüsten korunmada, hayata geçirilen önlemlerin şu an için yeterli olduğu ancak tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiği belirtildi.
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı.