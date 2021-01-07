Kritik toplantı! Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu?

Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler, belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Hafta içi 21.00'den sonra, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilirken, bazı mekanlara da saat sınırlaması getirilmişti. Yeni yıl ile birlikte kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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