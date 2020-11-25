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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 25 Kasım Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 25 Kasım Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Salgına ilişkin gelişmelerin görüşüleceği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Geçen hafta yapılan toplantının ardından bazı kısıtlama kararları alınmıştı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:33
Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgınında görülen artış sonrası Türkiye genelinde bir takım önlemler alınıyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu, son olarak yaptığı toplantıda bazı kısıtlamaları gündeme getirmişti. Cuma günü uygulanan kısıtlamalara ek yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı haftalık olarak gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu bu haftaki toplantısını 25 Kasım'da gerçekleştirecek. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından bazı tedbirler gündeme gelmişti. Bu tedbirlere ek olarak yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.ardından
TÜRKİYE'DE GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA VE VEFAT SAYISI KAYITLARA GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.
Son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.