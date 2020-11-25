Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 25 Kasım Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgınında görülen artış sonrası Türkiye genelinde bir takım önlemler alınıyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu, son olarak yaptığı toplantıda bazı kısıtlamaları gündeme getirmişti. Cuma günü uygulanan kısıtlamalara ek yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...