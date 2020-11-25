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Sayı her geçen gün artıyor! İşte koronavirüste son durum
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı. Öte yandan dünyada tedavisi süren hasta sayısı 17 milyonu geçerken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 925 oldu.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:24
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