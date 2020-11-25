Sayı her geçen gün artıyor! İşte koronavirüste son durum

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 222 bin 216), Brezilya (6 milyon 121 bin 449), Fransa (2 milyon 153 bin 815), Rusya (2 milyon 138 bin 828), İspanya (1 milyon 614 bin 126), İngiltere (1 milyon 538 bin 794), İtalya (1 milyon 455 bin 22), Arjantin (1 milyon 381 bin 795), Kolombiya (1 milyon 262 bin 494), Meksika (1 milyon 60 bin 152), Almanya (962 bin 906) Peru (952 bin 439), Polonya (909 bin 66), İran (880 bin 542), Güney Afrika (772 bin 252), Ukrayna (647 bin 976), Belçika (561 bin 803), Şili (543 bin 87), Irak (539 bin 749) , Endonezya (506 bin 302) ve Çekya (502 bin 534)."