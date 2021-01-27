Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.