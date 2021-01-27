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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahretti Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ve salgının son durumu yer alacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 27.01.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 09:33
Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Son toplantısını geçtiğimiz hafta yapan Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yeniden toplanacak. Son dakika olarak duyurulan toplantı takviminin ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, toplantının saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27 OCAK BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu haftaki toplantının bugün saat 17.00'de yapılacağı açıklandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalar ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
26 Ocak tarihli tabloya göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.