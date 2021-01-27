MSÜ başvuru kılavuzu: 2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin MSÜ başvuruları başladı. 2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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