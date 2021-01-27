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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSÜ başvuru kılavuzu: 2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? MSÜ başvuru kılavuzu: 2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin MSÜ başvuruları başladı. 2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor. Giriş Tarihi: 27.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:07
2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvuru için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 23 Şubat tarihinde sona erecek. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuru işlemlerinin detaylarını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ'YE BAŞVURAN ADAYLAR DİKKAT
2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. 2021 MSÜ sınv ücreti 110,00 TL olarak belirlendi.
Adaylar belirlenen bankalar ya da ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklar.
HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
* Akbank'ın tümşubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç) * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler * ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç * Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)