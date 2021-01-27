Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan bazı kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirilmişti. Vaka sayısında düşüş sonrası kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yasakların biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...