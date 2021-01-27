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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 27 Ocak kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları... Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 27 Ocak kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Başkan Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklamasını yapmasının ardından milyonlarca vatandaş Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısının yapılacağı tarihi beklemeye başlamıştı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleştirileceği öğrenildi. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.01.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 09:06
Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan bazı kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirilmişti. Vaka sayısında düşüş sonrası kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yasakların biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Bilim Kurulu toplantısında salgındaki son durum görüşülecek. Kritik görüşmelerin ardından ilerleyen günlere gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Toplantının ardından kısıtlamalar ile ilgili Başkan Erdoğan açıklama yapacak. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra mekanlara da uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kısıtlama ile ilgili yeni kararlar Kabine toplantısında alınacak
NORMALLEŞME HEDEFLERİ NASIL OLACAK?
Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin hızla sonuç vermesi normalleşme adımlarını da gündeme getirdi. Öncelikli olarak okulların açılması ve çok fazla sıkıntı yaratması beklenmeyen kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Üçüncü parti aşının önümüzdeki iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşması, mart ayı sonuna kadar en riskli ve hareketli 12 milyonluk grubun aşılanması hedefleniyor.