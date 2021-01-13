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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika açıkladı! 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru tarihi belli oldu mu? MSB son dakika açıkladı! 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Son dakika... Uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte başvuru için ilan bekleyen adaylar, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında yapılan son açıklamlar...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:53
Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her dönem olduğu gibi yoğun ili gören uzman erbaş ilanı için araştırmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Söz konusu alımlar hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş alımları konusunda son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır." BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.