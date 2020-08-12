Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda yeni eğitim ve öğretim yılının başlayıp başlamayacağına kadar birçok konu ele alınacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gözü Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...