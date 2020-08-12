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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Okulların ve üniversitelerin açılış tarihinin masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:56
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