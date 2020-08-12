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Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Okulların ve üniversitelerin açılış tarihinin masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:56
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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda yeni eğitim ve öğretim yılının başlayıp başlamayacağına kadar birçok konu ele alınacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gözü Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK, BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak. 12 Ağustos 2020 Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda salgının ülkemizdeki son durumu hakkında bilgilendirme yapacak ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını bildirecek…

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Öte yandan toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Bilim Kurulu Toplantısı yarın yani çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar...

Toplantı genel olarak 18.00-19.00 civarlarında bitiyor ve Bakan Koca bu saatlerde açıklamalarını gerçekleştiriyor. Ancak toplantının net şekilde bitiş saati henüz bilinmiyor.