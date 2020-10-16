Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler KYK'dan gelecek haberde! 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yeni açıklama geldi mi? Gözler KYK'dan gelecek haberde! 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yeni açıklama geldi mi? KYK yurt ve burs başvuruları için heyecan dorukta. Başkan Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesinin hedeflendiğini açıklamasının ardından yurt ve burs başvuruları yeniden gündeme geldi. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler yoğun şekilde detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Başvurular için yeni açıklama geldi mi? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:50
Tüm gözler KYK'dan gelecek müjdeli habere çevrildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılacağı açıklamasının yapılmasının ardından milyonlarca öğrenci yurt ve burs başvurularına kilitlendi. Kayıt yaptırdıkları üniversitelerdeki yakın konumda bulunan KYK yurtdunda barınmak isteyen öğrenciler ile burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yeni açıklama geldi mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ve burs başvuruları konusunda br açıklama yaptı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, Anne ve babası vefat etmiş olanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.