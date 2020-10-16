KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ve burs başvuruları konusunda br açıklama yaptı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."