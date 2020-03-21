"Evde kal" uyarılarını dikkate almadılar! Bugün de Belgrad Ormanı'na akın ettiler

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılıyor. Günlerden bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular dün ve bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti.