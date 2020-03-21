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"Evde kal" uyarılarını dikkate almadılar! Bugün de Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını dikkate almayanların, Belgrad Ormanı'na akını bugün de devam etti. Ortaya çıkan görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 21.03.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 15:14
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