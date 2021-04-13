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Haberler Galeri Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

İftardan sonra kafe ve lokantalar açık mı? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif idrak ediliyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kovid-19 salgını gölgesinde ihya edilecek olan Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. İftardan sonra çay bahçesi ve kafelerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, iftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:40
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Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

Ramazan'da kafeler açık mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirler gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ramazan'da uygulanacak tedbirleri açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler kafe, çay bahçesi, lokanta ve restoranlara çevrildi. Peki, iftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

İFTARDAN SONRA ÇAY BAHÇESİ VE KAFELER AÇIK MI?

Ramazan ayı boyunca bazı kısıtlamalar uygulanacak. Buna göre, kafe, çay bahçesi, lokanta ve restoran gibi işletmeler sadece Ramazan ayı boyunca paket servis hizmeti verebilecek. Bu mekanlar Ramazan ayında paket servis haricinde çalışmayacak.

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Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

'RAMAZAN TEDBİRLERİ' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığından valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.

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Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.

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Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?

PİDE VE EKMEK ÜRETİMİ İFTARDAN 1 SAAT ÖNCE SONLANDIRILACAK

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.