HaberlerGaleriResmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
İftardan sonra kafe ve lokantalar açık mı? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif idrak ediliyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kovid-19 salgını gölgesinde ihya edilecek olan Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. İftardan sonra çay bahçesi ve kafelerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, iftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:40Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:40
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
15
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
2
15
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
3
15
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
4
15
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?
5
15
Resmi açıklama: İftardan sonra kafeler açık mı? Ramazan'da çay bahçesi, kafeler ve lokantalar açık mı, kapalı mı?