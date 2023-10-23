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Haberler Galeri Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, bu önemli sınavın sonuçları 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanması, adaylar için heyecanlı bir bekleyişin sona erdiği anlamına geliyor ve bu sonuçlar, birçok kişi için önemli bir dönemin başlangıcını işaret edecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:05
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Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı www.pa.edu.tr! 23 Ekim Pazartesi Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları heyecanla beklenirken, adaylar için önemli bir dönemin sonucu merakla bekleniyor. 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Polis Akademisi'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanması, adayların bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceği ve bekledikleri mesleki adımları atıp atamayacakları konusundaki belirsizliği sona erdirecek. İşte sınav sonuç sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı www.pa.edu.tr! 23 Ekim Pazartesi Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yapılan açıklamaya göre; Bekçilik sınavı sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecek.

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Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı www.pa.edu.tr! 23 Ekim Pazartesi Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sınav duyurusunda yapılan sonuç açıklamasında; "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı www.pa.edu.tr! 23 Ekim Pazartesi Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı www.pa.edu.tr! 23 Ekim Pazartesi Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.