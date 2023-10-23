Son dakika | BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, bu önemli sınavın sonuçları 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanması, adaylar için heyecanlı bir bekleyişin sona erdiği anlamına geliyor ve bu sonuçlar, birçok kişi için önemli bir dönemin başlangıcını işaret edecek.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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