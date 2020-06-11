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Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?
Son dakika haberi... Bekçilerin yetkileri nelerdir? Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de 'bekçilerin yetkileri' oldu. Yeni düzenleme ile bekçilerin hangi yetkilee sahip olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bekçilerin yetkileri nelerdir? Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:38
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