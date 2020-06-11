81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

935 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama sonucunda; 371 bin 383 şahıs kontrol edildi, 935 aranan şahıs yakalandı ve 51 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 şahsa idari ve 75 şahsa adli olmak üzere toplam bin 254 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.