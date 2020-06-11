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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 işyeri sahibine/işletmecisine idari işlem uygulandı.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:43
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