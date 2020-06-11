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Haberler Galeri 81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 işyeri sahibine/işletmecisine idari işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:43
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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı GALERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi.

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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

11 bin 771 karma ekip, 222 dedektör köpek ve 49 bin 400 personel katıldığı uygulamada, yeni kontrollü sosyal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralları ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları ile kamuya açık yerlerde hijyen, çalışma saati gibi belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı.

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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

935 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Uygulama sonucunda; 371 bin 383 şahıs kontrol edildi, 935 aranan şahıs yakalandı ve 51 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 şahsa idari ve 75 şahsa adli olmak üzere toplam bin 254 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

722 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araca idari para cezası uygulandı.
722 araç trafikten men edilirken, 18 aranan araç da yakalandı.

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81 ilde huzur operasyonu: 935 şüpheli yakalandı

Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada; 63 bin 139 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari işlem uygulandı.