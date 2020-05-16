1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3'üncü ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir." dedi.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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