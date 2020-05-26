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Haberler Galeri Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Son dakika haberi... Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Normalleşme sürecinde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından bu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Öte yandan kamuda uzaktan ve esnek çalışma süreci ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:13
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Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Son dakika... Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme adımları atılmaya başladı. Normalleşme sürecinde en çok merak edilen konuların başında, kamuda normal çalışma sistemine ne zaman geçileceği yer alıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...

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Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

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Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

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Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.