Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...

Son dakika haberi... Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Normalleşme sürecinde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından bu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Öte yandan kamuda uzaktan ve esnek çalışma süreci ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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