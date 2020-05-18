18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan araç giriş-çıkış kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:07
  • 1
  • 19
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Bayramdan sonra yasak bitecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan seyahat yasağının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında şehirler arası seyahat yasağının görüşülmesi bekleniyor. Peki, bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

  • 2
  • 19
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirde duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Aynı zamanda seyahat yasağının uygulandığı 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki durum da toplantıda değerlendirilecek.

  • 3
  • 19
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor.

İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor.

Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.

  • 4
  • 19
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

  • 5
  • 19
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.