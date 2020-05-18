HaberlerGaleriSon dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika... Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan araç giriş-çıkış kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 16:56Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:07