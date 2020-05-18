Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor.

İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor.

Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.