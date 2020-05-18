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Haberler Galeri Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Sürücü kursları, spor salonları gibi kapalı olan işletmeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşme planı yapılıyor. İlk etapta AVM, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:50
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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Sürücü kursları, kafeler, spor salonları, düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs vakalarının azalmasının ardından adım adım normalleşme planı uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak. Başkan Erdoğan'ın normalleşme takvimi ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de sürücü kursları, kafeler, restoranlar gibi kapalı olan işletmelerin ikinci normalleşme takvimi içerisinde yer alması bekleniyor.

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Sürücü kursları, kafeler, spor salonları, restoranlar ve düğün salonlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

SÜRÜCÜ KURSLARI, HAZİRAN İTİBARIYLA EĞİTİME BAŞLAMAK İSTİYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursu sahipleri, Türkiye'nin normalleşme adımlarının atıldığı sektörler arasına girerek, haziran ayında eğitim-öğretime başlamak istiyor.

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Türkiye genelindeki 3 bin 700 sürücü kursunun 45 bin civarında çalışanı bulunuyor. Her ay ortalama 150 bin yeni kayıt alan sürücü kursları, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitim veremiyor.

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının azalmasıyla normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını anımsattı.