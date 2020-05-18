Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Sürücü kursları, spor salonları gibi kapalı olan işletmeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşme planı yapılıyor. İlk etapta AVM, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Peki, sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı? İşte merak edilenler...