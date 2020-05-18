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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 15 ilde devam ediyor. Ramazan Bayramı bu sene 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. 24 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte bayramda kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 16:25
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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının bayramda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Kabinenin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı kararının alınması bekleniyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23-24-25-26 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu'nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı'nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8'inci kez gerçekleşen Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18-19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.