Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 15 ilde devam ediyor. Ramazan Bayramı bu sene 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. 24 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte bayramda kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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