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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kala gözler bayram kısıtlamalarına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile birlikte bayram yasakları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:54
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Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayram yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran ayının sonlarına doğru gelinirken gözler bayram yasaklarına çevrildi. Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı'nda hangi tedbirlerin uygulanacağı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram yasakları ile ilgili merak edilen soruların yanıtlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da henüz belli olmadı. Detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.