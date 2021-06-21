21 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kala gözler bayram kısıtlamalarına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile birlikte bayram yasakları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:54
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14