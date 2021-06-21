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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

Kamuda mesai saatleri değişti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değiştirilmiş ve uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma sistemine geçilmişti. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile birlikte gözler kamu çalışma saatlerine çevrildi. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:29
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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Normalleşme süreciyle ilgili yeni kararların alınması beklenirken, gözler kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan esnetilmiş mesai sistemine çevrildi. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

KAMU PERSONELİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, kamu mesai saatleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili yeni kararların açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan esnek çalışma sistemi ile ilgili de yeni kararların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

KAMU MESAİ SAATLERİ NASIL?

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 arasında uygulanıyor.

Öte yandan uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına devam ediliyor.

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Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

TÜRKİYE, KOVİD-19 AŞILAMASIYLA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini anlattı.

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden memnuniyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda anlattı.