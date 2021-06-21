Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...

Kamuda mesai saatleri değişti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değiştirilmiş ve uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma sistemine geçilmişti. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile birlikte gözler kamu çalışma saatlerine çevrildi. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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