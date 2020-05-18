Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...

Son dakika... Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs corona virüsü vaka sayısı ne kadar? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 770 bini geçerken can kaybı 315 bine ulaştı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Yoğun bakım hasta sayısı, entube hasta sayısı ve vefat sayısındaki düşüş sevindirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel veriler paylaşılıyor. Peki, bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? Corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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