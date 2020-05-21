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Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
Son dakika... Bayramda mezar ziyareti yasak mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Bayramda mezar ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, ziyaretlerin yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:39
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