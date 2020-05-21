İstanbul'da toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk!

İstanbul'da metrobüs, otobüs ve tramvayda bu sabah da yoğunluk yaşandı. Yolcular yaşanan kalabalık ve yoğunluktan şikayet etti. Durakta bekleyenlerin ve metrobüsten inenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.