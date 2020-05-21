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İstanbul'da toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk!
İstanbul'da metrobüs, otobüs ve tramvayda bu sabah da yoğunluk yaşandı. Yolcular yaşanan kalabalık ve yoğunluktan şikayet etti. Durakta bekleyenlerin ve metrobüsten inenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:53
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk