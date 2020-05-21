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Haberler Galeri İstanbul'da toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk!

İstanbul'da toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk!

İstanbul'da metrobüs, otobüs ve tramvayda bu sabah da yoğunluk yaşandı. Yolcular yaşanan kalabalık ve yoğunluktan şikayet etti. Durakta bekleyenlerin ve metrobüsten inenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:53
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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul'da dün trafikte yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de trafikte yoğunluk gözlendi.

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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk

Cevizlibağ durağında bu sabahta yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüslerden çok sayıda yolcu indiği görülürken, işe gitmeye çalışan İstanbullular ise kalabalıktan şikayet etti.

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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk

Cevizlibağ tramvay durağında da yolcu sayısının çok olduğu görüldü. Durakta bekleyenlerin ve metrobüsten inenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk

Metrobüsten inen bir kadın toplu taşımanın çok kalabalık olduğunu belirtti.

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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli yoğunluk

Emre Kılınç, "Dün baya bir kalabalık, trafik vardı, insanlar dışarıdaydı. Bu sabah düne nazaran daha az insan var dışarıda. Normale göre kalabalık "dedi.