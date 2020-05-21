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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
Son dakika... 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 65 yaş üstüne müjdeli haber geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşların memlekete gidebilecekleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' genelgesi yayımlandı. Seyahat izin belgesi e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Peki, e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:53
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