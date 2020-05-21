e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 65 yaş üstü memleket izni nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne müjdeli haber geldi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre 1 ay boyunca geri dönmeyecek ve gittiği adresi sabit olan 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerine izin verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' genelgesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından seyahat izin belgesinin nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat izin belgesi genelgesi...