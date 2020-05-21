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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 65 yaş üstüne müjdeli haber geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşların memlekete gidebilecekleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' genelgesi yayımlandı. Seyahat izin belgesi e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Peki, e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:53
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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 65 yaş üstü memleket izni nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne müjdeli haber geldi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre 1 ay boyunca geri dönmeyecek ve gittiği adresi sabit olan 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerine izin verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' genelgesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından seyahat izin belgesinin nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat izin belgesi genelgesi...

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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

65 YAŞ ÜSTÜ MEMLEKET İZNİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

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e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN