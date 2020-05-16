ANA SAYFA
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı gösterdiği başarılı mücadelenin ardından normalleşme sürecine yavaş adımlarla ilerliyor. Haziran ayı, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinin kritik dönemi olacak. Kısıtlamalara aynı şekilde uyulması halinde, ibadetten seyahate, askerlikten düğüne, eğitimden birçok alanda yeni adımlar atılacak.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 15:37
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15