16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı gösterdiği başarılı mücadelenin ardından normalleşme sürecine yavaş adımlarla ilerliyor. Haziran ayı, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinin kritik dönemi olacak. Kısıtlamalara aynı şekilde uyulması halinde, ibadetten seyahate, askerlikten düğüne, eğitimden birçok alanda yeni adımlar atılacak.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 15:37
  • 1
  • 15
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

YARGIDA NORMALLEŞME

Koronavirüs salgını nedeniyle yargıda bir dizi önlemler alındı. Adliyelerde mahkemeler nöbet usulüne göre yapılırken sadece 2 aydır tutukluluk hali gerektiren ve acil olan davalara bakıldı.

  • 2
  • 15
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Normalleşme yönünde ilk adımı atacak olan adliyelerde ara verilen duruşmalar ve diğer uygulamalara 15 Haziran'da başlanması planlanıyor.

  • 3
  • 15
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

SINAVLAR BAŞLIYOR

Normalleşme adımları çerçevesinde YÖK kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS, 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.

  • 4
  • 15
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Üniversitelerin de 15 Haziran'da akademik takvime dönmesi planlanıyor.

  • 5
  • 15
Gözler Haziran'da! Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?

ASKERLER KIŞLAYA

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.