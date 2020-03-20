Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama Son dakika... TUS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından TUS kontenjanları ve taban puanları gündeme geldi. Peki, TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama... Giriş Tarihi: 20.03.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:42
TUS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından sınava katılan adaylar kontenjan ve taban punaları konusunda araştırmalara başladılar. Peki, TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama...
TUS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,
* Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.
* Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.