HaberlerGaleriSon dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:52Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:05