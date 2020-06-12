12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:05
  • 1
  • 27
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar... GALERİ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmaan 136 ürünü duyurdu.

  • 2
  • 27
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  • 3
  • 27
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

  • 4
  • 27
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

  • 5
  • 27
Son dakika: Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar...

Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.