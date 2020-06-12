Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından düğün hazırlığı yapan çiftler, salonlarda uygulanacak kuralları araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilen son gelişmeleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:20 GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı? Düğünler nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart itibarıyla düğün salonları faaliyetleri durdurulmuştu. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak. Düğün salonu açılış tarihinin belli olmasının ardından evlilik hazırlığında olan çiftler düğün salonları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak? İşte merak edilenler...
DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
Düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarında uygulanacak kurallar, yayımlanacak genelge ile belli olacak. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek,
"Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi. OYUNLAR MESAFELİ İKRAMLAR KİŞİYE ÖZEL
En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağıydı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla temasın olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. İkramların, kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.
İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK
Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, "Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.